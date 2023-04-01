К съемкам фильма о Владиславе Крапивине приступили в Екатеринбурге

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Съемочная команда документального фильма о Владиславе Крапивине отправилась из Тюмени в командировку в Екатеринбург. Авторы возьмут интервью и узнают подробности о жизни и творчестве писателя у его жены Ирины Васильевны и внучки Дарьи.

Создатели поговорят с руководителем отряда "Каравелла" Ларисой Крапивиной, автором единственной биографии про тюменского писателя Андреем Щуповым, а также выпускниками отряда.

По словам режиссера фильма Дмитрия Колобова, в мае планируется интервью с младшим сыном Владислава Крапивина Алексеем, а также с бывшими коллегами, журналистами и друзьями семьи Крапивиных из Тюмени.

Сейчас создатели ленты находятся на стадии переговоров с лидером музыкальной группы "Смысловые галлюцинации" Сергеем Бобунцом на предмет участия в съемках. Певец является поклонником творчества писателя, пишет Moi-portal.ru.

Анимационный документальный фильм приурочен к 85-летию Владислава Крапивина. Картину будут снимать с марта по август в Тюмени, Екатеринбурге и Москве. Премьера в Тюмени планируется в день рождения детского писателя — 14 октября, а в Екатеринбурге — 15 октября.