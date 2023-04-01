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Александр Моор: праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и добротой

Губернатор, 09:22 16 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник Святой Пасхи совпадает с пробуждением природы, придавая торжеству особую красоту и гармонию.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя православных жителей региона с праздником Пасхи.

"Этот день наполняет сердца людей радостью, добротой, вселяет веру в будущее. Он символизирует преданность России многовековым духовным ценностям и традициям. Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал тюменцам здоровья, семейного уюта и душевного тепла.

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# Александр Моор , Пасха

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