Александр Моор: праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и добротой

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Праздник Святой Пасхи совпадает с пробуждением природы, придавая торжеству особую красоту и гармонию.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя православных жителей региона с праздником Пасхи.

"Этот день наполняет сердца людей радостью, добротой, вселяет веру в будущее. Он символизирует преданность России многовековым духовным ценностям и традициям. Пусть этот пасхальный день принесет в каждый дом мир и согласие, веру и любовь", - говорится в поздравлении.

Александр Моор пожелал тюменцам здоровья, семейного уюта и душевного тепла.