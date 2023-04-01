Более 400 гостей собрались на Дне открытых дверей в Тюменском медуниверситете

| Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета | Фото: пресс-служба Тюменского медицинского университета

Более 400 человек зарегистрировались на День открытых дверей, который прошел в Тюменском медицинском университете 15 апреля.

Торжественная церемония состоялась в актовом зале корпуса №1. Со сцены собравшихся приветствовал ректор Тюменского медицинского университета, доктор медицинских наук Иван Петров.

"Впереди вас ожидает важное событие – выбор профессии, по сути, жизненного пути, той деятельности, которой вы будете заниматься всю жизнь. Возможность познакомиться с процессами, которые происходят в университете, должна подтолкнуть вас определиться с выбором. Университет – большое учреждение, которое охватывает все больницы и поликлиники Тюмени. У нас 28 клинических баз. Практику можно пройти в любой из 300 медицинских организаций региона", – сказал ректор.

Отметим, в 2023 году в День открытых дверей помимо экскурсий по лабораториям и музеям для гостей организовали мастер-классы, практикумы и тренинги. По словам Ивана Петрова, мероприятие стало более практикоориентированным, гости могли своими руками попробовать то, что в своей обычной деятельности делает врач.

"У нас этому способствуют новые структурные подразделения и локации. Не так давно мы открыли учебную операционную. Для ребят, которые рассматривают в качестве своей специальности стоматологию, функционирует новый фантомный класс", – добавил Иван Петров.

По новой операционной слушателей провела студентка четвертого курса ТМУ Вероника Токарева. В этом помещении свои хирургические навыки отрабатывают участники кружка по разным направлениям: "Нейрохирургия", "Акушерство и гинекология", "Пластическая хирургия", "Эндовидеохирургия". На большом экране гостям показали видеозапись операции по удалению маточной трубы при внематочной беременности.

В одном из трех фантомных классов абитуриенты смогли взять в руки инструменты стоматолога, убрать кариес и восстановить анатомическую форму зуба. Для полного погружения в работу процесс отрабатывался на специальных манекенах.

"Силиконовые головы максимально имитируют пациента, у них есть щеки, десны, зубы. В фантомных классах проходят обучение студенты первого-третьего курсов", – рассказала студентка пятого курса Марина Бухарина.

Образовательный процесс в фантомном классе оценил ученик одиннадцатого класса гимназии №49 Евгений Кайтаз. За этим молодой человек и пришел на День открытых дверей: выучиться на стоматолога – его мечта.

"Моя мама – врач-дерматовенеролог. Мне же больше нравится стоматология, у меня много знакомых, которые занимаются этим делом. В университете создана комфортная обстановка. Я принял участие в интересном мастер-классе. Надеюсь, с сентября буду здесь учиться", – сказал старшеклассник.

Неподдельный интерес у гостей Дня открытых дверей вызвало и участие в мастер-классе по изготовлению зубной пасты от доцента кафедры фармдисциплин Ольги Малишевской. Занятие познакомило тюменцев с одним из направлений деятельности провизора-технолога – созданием лекарственных препаратов.

В одном из кабинетов посетителей ждала настоящая рыба – дорадо, ханос, терпуг и другие виды. Здесь кандидат педагогических наук, доцент кафедры "Биологии" Денис Трушников провел для гостей мастер-класс "Морфология костистых рыб", на котором они познакомились со строением тихоокеанской и атлантической рыбы. Слушателям предстояло разобраться с плавниковой формулой и зафиксировать данные на бумаге.

На занятии по направлению "Сестринское дело" гостям предложили попробовать сделать инъекцию, компресс, промывание желудка и другие манипуляции, которые применяет медицинская сестра.

"Ребята обучаются на бакалавриате четыре года, затем идут в магистратуру по выбранному направлению. Сегодня гости могут взять в руки все, что увидят, ощутить себя на первой ступени специальности", – поделилась старший преподаватель кафедры теории и практики сестринского дела Наталья Кузнецова.

Знакомясь с профессией педиатра, гости принимали участие в мастер-классе по грудному вскармливанию и уходу за младенцем. Занятие организовали представители Института материнства и детства ТМУ. Для наглядности они использовали манекен. Площадка заинтересовала не только девушек, но и юношей.

В учебной аптеке посетителям рассказали, что такое рецепт, помогли подготовить к отпуску порошки аскорбиновой кислоты с глюкозой. Как отметила учебный мастер мультипрофильного симуляционного центра Светлана Козлова, практическая работа позволила школьникам войти в роль фармацевта, усвоить, какими качествами должен обладать провизор для того, чтобы работать в аптеке, – это усидчивость, знания и большая ответственность.

Ответственный секретарь приемной комиссии Тюменского медицинского университета Вениамин Глушков сказал, что прием документов начинается 20 июня. По результатам ЕГЭ на бюджетные места студенты могут подать их до 25 июля. Зачисление происходит в два этапа: с 29 июля – на места с особым правом, отдельной и целевой квотой; 9 августа – на места по общему конкурсу. В 2023 году на все специальности выделено 607 бюджетных мест. Это на 10 % больше, чем годом ранее.

"Особенность приема в этом году заключается в том, что в момент подачи заявления абитуриенты должны расставить для себя приоритеты по специальностям и конкурсным группам. Например, человек в первую очередь хочет попасть на "Лечебное дело", во вторую – на "Педиатрию". Он может не пройти по конкурсу первого приоритета, но пройти по конкурсу второго автоматически", – пояснил Вениамин Глушков.

Инна Пахомова