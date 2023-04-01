В Тюмени объявили обладателей Гран-при областной "Студенческой весны"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обладателей Гран-при XXVIII областного фестиваля "Студенческая весна" объявили на гала-концерте в ДК "Нефтяник" 16 апреля. Лучшие студенты получат возможность войти в состав делегации Тюменской области на Российской студенческой весне.

Приветствуя участников торжественного мероприятия, губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что правительство всегда поддерживало и будет поддерживать таких амбициозных студентов.

"Нам особенно приятно, что в этот раз в фестивале участвуют ребята не только из Тюменской области, но из Югры и Ямала. Для нас это важно, потому что Студвесна - не просто конкурс, но и место, где появляются новые друзья и наставники. Отдельно хочу поблагодарить руководителей учебных заведений. Вы даете возможность молодым людям реализовать себя не только в науке, но и в творчестве", — сказал Александр Моор.

Глава региона вручил благодарственные письма руководителям учебных заведений, воспитанники которых принимали участие в фестивале.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На гала-концерте свои номера представили призеры фестиваля, занявшие первые и вторые места. Зрители увидели танцевальные постановки в народном стиле от коллективов "Млада" из ТИУ и "Территория танца" от ТГИК. В направлении "Театральное" тюменцам показали номер "Умка" от студии ИГИН (ТИУ). Участница "Оригинального жанра" Дарья Матвеева выступила под вокальное сопровождение от группы "Мята" (ТюмГУ). Участники "Моды" представили 15 коллекций.

По мнению исполнительного директора тюменской Студвесны Анастасии Егоровой, такие масштабные мероприятия дают возможность всему городу познакомиться со студенческим творчеством. Участникам, в свою очередь, это помогает открыться на сцене и укрепиться в том направлении, которое они представляют.

"Мы знаем немало историй за годы Студвесны, когда благодаря фестивалю вырастали коллективы, выступающие на разных сценах страны, открывающие авторские школы и курсы. Студвесна – подспорье для молодых талантов и в этом году", – добавила она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Наталья Александрова под творческим псевдонимом Younona участвовала в фестивале впервые. Девушка учится на втором курсе Тюменского института искусств и культуры. На конкурс она представила известный трек "My boy", но переделала его. Она скомпилировала синтетический звук и поп музыку. В результате тюменка получила Гран-при в номинации "Авторская песня".

"Начало у песни получилось такое фольклорное, далее уже вступает жанр синтепоп. Это сочетание клавиш, то есть синтетического звука, и поп музыки. И звучит все достаточно необычно. В следующем году также собираюсь участвовать в фестивале. Очень понравилось. Здесь настолько положительные люди, которые сами к тебе подходят, знакомятся. Для меня это удивительно. Раньше такого не встречала", - отметила победительница.

Всех обладателей Гран-при можно найти в официальной группе Студвесны по ссылке.

"Вскоре мы начнем отдельный фестиваль по формированию нашей делегации на всероссийский уровень. Там много нюансов, например, организаторы Российской студенческой весны должны дать нам определенное количество квот и уже исходя из этого мы будем формировать делегацию. Те, кто выиграл Гран-при станут главными претендентами", - подчеркнула Анастасия Егорова.

Напомним, РСВ пройдет с 26 мая по 1 июня в Перми. 3 тыс. 500 конкурсантов из более чем 70 регионов представят около 1 тыс. 500 конкурсных номеров. Студенты будут соревноваться в 52 номинациях по 10 направлениям.

Виктория Макарова