Тюменцам напоминают, что штраф за разведение открытого огня составляет 20 тыс. рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 20 тыс. рублей составляет штраф за нарушение запрета на разведение открытого огня. Об этом напоминает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Тюменской области с 3 апреля действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, на юрлиц - от 400 до 800 тыс. рублей.