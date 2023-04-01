  • 17 апреля 202317.04.2023понедельник
  • USD81,5045
    EUR90,1637
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам напоминают, что штраф за разведение открытого огня составляет 20 тыс. рублей

Общество, 11:52 17 апреля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 20 тыс. рублей составляет штраф за нарушение запрета на разведение открытого огня. Об этом напоминает региональный департамент гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Тюменской области с 3 апреля действует особый противопожарный режим. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы: на граждан - в размере от 10 до 20 тыс. рублей, на должностных лиц – от 30 до 60 тыс. рублей, на юрлиц - от 400 до 800 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# пожароопасный сезон , штрафы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:31 17.04.2023В Тюмени разрабатывают мобильное приложение для детей "ОБЖейка"
13:20 17.04.2023Благотворительные показы для организаций Тобольска запустил "Свободный молодежный театр"
13:09 17.04.2023Экскурсии на ипподром и вечер старинных романсов пройдут к 200-летию тюменского купца Подаруева
12:47 17.04.2023Два новых арт-объекта установят на площади Памяти в Тюмени к 9 Мая