Более трех тысяч жителей Тюменской области заявили о льготах на имущественные налоги

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О льготах по имущественным налогам заявили 3,7 тыс. налогоплательщиков Тюменской области с начала 2023 г. Преференция предоставляется как организациям, так и гражданам за прошедший год.

По информации регионального управления Федеральной налоговой службы предельный срок для предоставления заявления о льготе закон не ограничивает. Но в ведомстве рекомендуют оформить его до 30 апреля. В этом случае налоговые уведомления и сообщения для организаций будут сформированы с учетом заявления, и налоги не придется пересчитывать.

Узнать о праве на льготы по имущественным налогам за налоговый период 2022 года можно с помощью сервиса "Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам".