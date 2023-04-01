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Тюменский "Союз женщин России" поздравил семьи из Херсонской области с Пасхой

Общество, 16:14 17 апреля 2023

Тюменское региональное отделение «Единой России» | Фото: Тюменское региональное отделение «Единой России»

Семьи из Херсонской области, которые проживают в одном из пунктов временного размещения в Тюмени, поздравили с Пасхой активистки Тюменского регионального отделения "Союза женщин России". Они привезли пасхальные корзины с куличами, крашеными яйцами, свечами и сладостями для детей, сообщает региональное отделение "Единой России".

Как отметила координатор волонтерского центра и член организации Анастасия Степанова, семьям передали поздравления от регионального отделения "Союза женщин России" и его руководителя.

"Семьи поблагодарили нас, региональное правительство и администрацию Тюмени за заботу и сказали, что так много тепла, добрых слов и радости они не получали никогда", - отметила Анастасия Степанова.

Многие из тех, кто находится в пункте временного размещения, получают сейчас жилищные сертификаты и хотят связать свою жизнь с Тюменской областью.

Ранее активистки Тюменского регионального отделения "Союза женщин России" уже навещали семьи, проживающие в пункте временного размещения граждан. Так, 8 марта они подарили пожарили женщинам букеты тюльпанов, привезли продуктовые наборы и теплые вещи.

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# вынужденные переселенцы , Пасха , Союз женщин России

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