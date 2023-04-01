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Лучшего таксиста выберут в Тюменской области

Общество, 08:05 19 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный этап конкурса "Лучший водитель такси в России" пройдет в учебном центре ДОСААФ (ул. Ямская, 116) в Тюмени 26 апреля. Водителей ждут теоретические и практические испытания, начало соревнований в 10 часов 30 минут.

Участники пройдут тест на знание ПДД, отраслевого законодательства, улично-дорожной сети и знаковых мест Тюменской области. На практике они выполнят несколько упражнений — змейку, развороты на 90 градусов, параллельную парковку, стоп-линию и другие — с полным стаканом воды на крыше автомобиля. Эксперты оценят аккуратность и плавность маневрирования.

Участники, показавшие лучшие результаты, получат 15 тыс., 10 тыс. и 5 тыс. рублей.

Победитель представит регион на всероссийском уровне и поборется за приз в размере 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба конкурса.

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# конкурсы , такси

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