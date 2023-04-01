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Жителей Тюменской области налоговики научат заполнять декларации о доходах 18 апреля

Общество, 17:20 17 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Правильно заполнять декларации, пользоваться электронными сервисами научат налоговики жителей Тюменской области 18 апреля. В этот день в инспекциях организованы консультации налогоплательщиков.

"Во всех налоговых органах Тюменской области пройдет День открытых дверей. С 9 до 20 часов граждан проконсультируют по вопросам налогового законодательства и порядке заполнения деклараций 3-НДФЛ. А в случае необходимости окажут практическую помощь", - пояснили в пресс-службе управления ФНС России по Тюменской области.

Напомним, декларационная кампания стартовала в январе, а завершится 2 мая. Сведения о доходах, которые получены за продажу недвижимости, транспорта, а также о подарках и выигрышах в лотерею в 2022 г., обязаны внести 45 тыс. жителей региона.

Вместе с тем жители региона уже направили 105 тыс. деклараций. В 80 % из них заявлены имущественный или социальный налоговый вычеты. Общая сумма налогов, которая подлежит возврату, составляет более 2,1 млрд рублей.

Оксана Корнеенкова

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# декларация , День открытых дверей , налоги , налоговый вычет

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