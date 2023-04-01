В Аромашево Тюменской области отремонтировали центр соцобслуживания

| Фото: ТГ-канал главы Аромашевского района Игоря Власова | Фото: ТГ-канал главы Аромашевского района Игоря Власова

Капитальный ремонт завершился в комплексном центре социального обслуживания населения в с. Аромашево Тюменской области. Специалисты обустраивают кабинеты, в некоторых уже проводят занятия для подростков и инвалидов, сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

"Помещения получились теплыми и уютными, что особо радует сотрудников комплексного центра", - уточнил он.

По словам директора учреждения Елены Симоновой, при ремонте здания обустроили санузел и душевую кабину, учли требования по доступной среде. Она также отметила, что организация располагается в центре села, ее услуги доступны всем аромашевцам. Здесь жители района, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить юридическую, психологическую, реабилитационную и финансовую помощь.