В Тюменскую область привезли вещи бойцов времен Великой Отечественной войны, найденные в зоне СВО

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Экспонаты времен Великой Отечественной войны, найденные в зоне выполнения боевых задач, передал школьному музею с. Каменка военнослужащий отряда специального назначения "Ермак".

При обустройстве укрепрайонов бойцы тюменского подразделения нашли каски, медальоны, саперные лопатки, фляги, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Нас расположили именно в этих местах, где наши прадеды в свое время воевали, защищали Советский Союз. Мы этого даже не знали. Когда начали укрепляться, окапываться, натыкались на вещи. Наш командир принял решение передать их в школу", - рассказал один из бойцов подразделения.