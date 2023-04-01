"Менделеев-парк" Тобольска очистят от мусора участники "Чистых игр"

| Фото: МАУ "ЦРМПП" (архив) | Фото: МАУ "ЦРМПП" (архив)

Подарки за сбор и сортировку мусора, а также решение экологических задач получат участники квеста "Чистые Игры – Чистый Тобольск. Менделеев парк" в Тобольске. Традиционная акция пройдет 30 апреля, начало в 13 часов, сообщает администрация города.

Регистрация на игру уже открыта и завершится 25 апреля. Подать заявки могут команды из четырех человек по ссылке.

Отметим, в апреле 2022 г. участники игры собрали более 2,5 т мусора. Квест проводится несколько раз в год.