Тюменская область и Беларусь запустят совместные роуд-шоу и инфотуры

| Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой | Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой

Сити-брейки, маршруты в весенне-летний сезон, направления wellness-туризма, историко-познавательные туры в Тобольск, предложения для семейного отдыха представила делегация Тюменской области на Международной ярмарке туристических услуг "Отдых" в Республике Беларусь 13-15 апреля.

О поездке в своем Telegram-канале написала директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Национальным агентством по туризму Республики Беларусь и Агентством туризма и продвижения Тюменской области. В ближайших планах – проведение совместных роуд-шоу и инфотуров, которые помогут представителям отрасли сформировать актуальную линейку туров и маршрутов для продвижения на территориях. Возможно, в дальнейшем будет создан совместный продукт.

| Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой | Фото: из Telegram-канала Марии Трофимовой

"Уверен, что жителям нашего региона будет интересно отдохнуть в Беларуси. В свою очередь мы ждем гостей в Сибири по своей воле: искупаться в древнем термальном море, познакомиться с первой столицей Сибири, попробовать местные деликатесы и перезагрузиться", – отметил директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.