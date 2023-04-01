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Тюменцы получили награду международной конференции за программу кардиореабилитации

Общество, 08:19 19 апреля 2023

vk.com/new_tyumsmu | Фото: vk.com/new_tyumsmu

Студенты Тюменского медицинского университета Алёна Голубева и Михаил Костерин получили награду на международной студенческой конференции "SCIENCE and HEALTH 2023" в Российском университете дружбы народов в Москве. Они представили доклад на английском языке "Эффективность лечебной физкультуры в рамках кардиореабилитации у пациентов на очном и дистационном приемах", сообщает пресс-служба вуза.

Студенты разработали программу восстановления пациентов после инфаркта миокарда, которую возможно использовать дистационно для людей, проживающих в отдаленных районах Тюменской области. Авторы заняли третье место на международной конференции.

Студентка второго курса Чисом Файтх Агбодик выступила с докладом "Цикадианная динамика уровня вегетативного обеспечения органов и систем организма человека в течение недельного цикла" на секции "Клинические случаи" и заняла третье место.

Студентка четвертого курса Софиат Ютунде Адеогум выступила с докладом "Характеристика адаптивного процесса у иностранных девушек и юношей, проходящих обучение в российском вузе" на секции "Общественное здоровье" и заняла первое место.

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# Тюменский медицинский университет

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