За 35 лет тюменские поисковики нашли останки 11 тысяч солдат Великой Отечественной войны

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Останки 11 тыс. 72 бойцов и командиров РККА нашли за 35 лет тюменские поисковики, установлено 527 имен. Поисковики оцифровывают архивные документы, благоустраивают памятники и ветеранские захоронения, сообщает информационный центр регионального правительства.

Благодаря работе поискового отряда "Память сердца" установлено 16 памятников в Новгородской области и 28 мемориальных плит, на них записано 306 фамилий бойцов 384 стрелковой дивизии.

Бойцы отряда "Кречет" работают в Западнодвинском районе Тверской области, благоустраивают воинские мемориалы в месте проведения полевых экспедиций и погребения останков воинов, устанавливают памятные знаки.

Отряды "Савояр" и "Десант" издали книгу "Вкладыши из солдатских смертных медальонов: последняя записка", где представлены вкладыши из смертных медальонов солдат Великой Отечественной войны, найденные с 2000 по 2018 годы.