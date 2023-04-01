Тюменский эксперт расскажет о дронах в сельском хозяйстве на онлайн-форуме

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

О пользе применения дрона в сельском хозяйстве расскажет доцент кафедры почвоведения и агрохимии, кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Семизоров на онлайн-форуме 19 апреля.

По словам эксперта, с помощью дрона можно получить точные сведения о фактически используемой площади сельхозугодий, точно рассчитать посадочный материал, удобрения, ГСМ, сообщает пресс-служба ГАУ Северного Зауралья.

"Данные беспилотников востребованы в любом хозяйстве. Мы работаем с сельхозтоваропроизводителями Тюменской и Свердловской областей. В частности, с помощью дрона проводили оцифровку полей в Ялуторовском районе и вели подсчет животных в Ярковском", - сказал эксперт. В 2019 году университет приобрел большой беспилотный летательный аппарат российского производства "Геоскан 201 Агро". За годы эксплуатации беспилотника отсняли более 70 тыс. гектаров сельхозугодий.

Добавим, что онлайн-форум "Эффект Дрона. Практическое применение беспилотных технологий в разных отраслях. Перспективы развития в РФ" соберет экспертов из Томской, Сахалинской, Ульяновской областей, Москвы, Рязани, Екатеринбурга и Тюмени. Они поделятся опытом развития беспилотных систем и лучшими практиками применения дронов на транспорте, в горнодобывающих отраслях, в сельском хозяйстве и энергетике.