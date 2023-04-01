Работы по благоустройству Александровского сада в Тобольске начнут в мае

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Работы по благоустройству Александровского сада в Тобольске начнутся в мае 2023 года.

Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев на пресс-конференции "Тобольск настоящий: сохраняя прошлое" 18 апреля.

Изюминкой этого места станет отреставрированная часовня по ул. Мира, 12. Решение привести в порядок старинное сооружение было согласовано первым после обсуждения вопроса о благоустройстве сада с местными жителями.

"Мы уже заключили контракт на выполнение работ. Все мероприятия по благоустройству завершатся до конца 2023 года. Что касается часовни, то работы на ней начнем в этом году, а закончим в следующем. Хоть объект и небольшой, но есть специфика технологии выполнения реставрационных работ", — рассказал Максим Афанасьев.

Ранее в Тобольске проводились общественные обсуждения, касающиеся будущего облика Александровского сада. По словам главы города, прозвучало много предложений, связанных с внедрением спортивного ядра. Власти решили создать его на прилегающей территории, за зданием почты.

"Тем самым, мы решаем две задачи. Во-первых, восстанавливаем историческую часть нашего города, придавая саду спокойный, уютный, семейный формат. Тоболяки смогут погулять у фонтана, новобрачные - сфотографироваться в специальной фотозоне. Жители Нижнего посада, преимущественно молодежь, будут активно проводить время на прилегающей территории, не мешая отдыхающим в самом Александровском саду", — рассказал Максим Афанасьев.

Напомним, с проектом благоустройства Александровского сада Тобольск победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от Минстроя России. На реализацию проекта городу направили федеральный грант в размере 90 млн рублей. Софинансирование ведется также из средств областного бюджета и внебюджетных источников.

Проект разработан совместно администрацией города и компанией СИБУР при непосредственном участии горожан. По задумке на центральной площади перед Александровской часовней появится ротонда "Омут Памяти". Тихую зону для созерцания и отдыха создадут между трех искусственных холмов, покрытых зеленью. Внутри установят арт-объект "В кругу семьи". "Ягодная поляна" с кустами сибирских ягод расположится рядом с детской площадкой. В саду построят оранжерею. Культурная программа будет проходить в амфитеатре. Проектировщики предусмотрели круглогодичное использование сада с учетом сибирского климата.

Инна Пахомова