Тобольский проект благоустройства Александровского сада признан одним из лучших в УФО

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольск во второй раз победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства Александровского сада. На реализацию проекта город получит федеральный грант 90 млн рублей, сообщает администрация Тобольска.

Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников. Благоустройство сада запланировано на 2023 год.

Всего на реализацию проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Уральского федерального округа направлено 1,3 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию 16 проектов, которые победили во Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившихся в 2022 году.

За время проведения конкурса, по словам полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, в регионе реализован уже 31 проект.

"Новые объекты стали визитными карточками городов и центрами притяжения жителей, - отметил он. - Я рад, что небольшие населённые пункты регионов УрФО так активно участвуют в конкурсе проектов благоустройства. Важно не сбавлять темп и с тем же энтузиазмом воплощать идеи в реальность".

Как отметили в пресс-службе полпредства, в числе победителей VI и VII Всероссийских конкурсов девять проектов в Свердловской области (города Туринск, Кировград, Заречный, Ревда, Асбест, Берёзовский, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Сысерть), три проекта в Челябинской области (города Карабаш, Южноуральск и Троицк), по одному проекту в Тюменской области (город Тобольск), в Ямало-Ненецком автономном округе (город Лабытнанги), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (город Белоярский) и в Курганской области (город Далматово).