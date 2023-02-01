  • 10 февраля 202310.02.2023пятница
  • USD72,8949
    EUR78,3223
  • В Тюмени -2..-4 С 1 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тобольский проект благоустройства Александровского сада признан одним из лучших в УФО

Общество, 18:09 10 февраля 2023

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольск во второй раз победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды с проектом благоустройства Александровского сада. На реализацию проекта город получит федеральный грант 90 млн рублей, сообщает администрация Тобольска.

Софинансирование будет осуществлено из средств областного бюджета и внебюджетных источников. Благоустройство сада запланировано на 2023 год.

Всего на реализацию проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях Уральского федерального округа направлено 1,3 млрд рублей. Средства пойдут на реализацию 16 проектов, которые победили во Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, проводившихся в 2022 году.

За время проведения конкурса, по словам полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева, в регионе реализован уже 31 проект.

"Новые объекты стали визитными карточками городов и центрами притяжения жителей, - отметил он. - Я рад, что небольшие населённые пункты регионов УрФО так активно участвуют в конкурсе проектов благоустройства. Важно не сбавлять темп и с тем же энтузиазмом воплощать идеи в реальность".

Как отметили в пресс-службе полпредства, в числе победителей VI и VII Всероссийских конкурсов девять проектов в Свердловской области (города Туринск, Кировград, Заречный, Ревда, Асбест, Берёзовский, Каменск-Уральский, Верхняя Пышма, Сысерть), три проекта в Челябинской области (города Карабаш, Южноуральск и Троицк), по одному проекту в Тюменской области (город Тобольск), в Ямало-Ненецком автономном округе (город Лабытнанги), в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (город Белоярский) и в Курганской области (город Далматово).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , Владимир Якушев , Тобольск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:16 10.02.2023Картина из фонда тюменского музея представлена в Москве
19:05 10.02.2023Музей пограничных войск открыли в Тобольске
18:56 10.02.2023Школа инженерного резерва в Тюмени проведет дни открытых дверей
18:45 10.02.2023В Омутинском филиале центральной райбольницы заменят инженерные сети