Тюменцев научат программировать на языке С#

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают пройти бесплатный онлайн-курс "Программирование на языке С# (базовый уровень)", который стартует в тюменской Школе программирования с 24 апреля и продлится до 22 июня. Слушатели смогут сформировать основные знания, умения и навыки объектно-ориентированного программирования, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Для зачисления необходимо зарегистрироваться на сайте Школы программирования; заполнить анкету и пройти входное тестирование до 20 апреля по ссылке. Чтобы открылся доступ к анкете, необходимо на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт "Записаться на курс". Обучение могут пройти физические лица, окончившие школу и проживающие на юге Тюменской области.