  • 18 апреля 202318.04.2023вторник
  • USD81,6279
    EUR89,6590
  • В Тюмени 4..6 С 4 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцев научат программировать на языке С#

Общество, 17:31 18 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменцам предлагают пройти бесплатный онлайн-курс "Программирование на языке С# (базовый уровень)", который стартует в тюменской Школе программирования с 24 апреля и продлится до 22 июня. Слушатели смогут сформировать основные знания, умения и навыки объектно-ориентированного программирования, сообщает департамент экономики Тюменской области.

Для зачисления необходимо зарегистрироваться на сайте Школы программирования; заполнить анкету и пройти входное тестирование до 20 апреля по ссылке. Чтобы открылся доступ к анкете, необходимо на сайте в верхнем правом углу в настройках выбрать пункт "Записаться на курс". Обучение могут пройти физические лица, окончившие школу и проживающие на юге Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# программирование , школа программирования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:04 18.04.2023Тюменские врачи спасли жизнь 10-летней девочки с опасным герпес-вирусом
17:53 18.04.202319 апреля - события дня
17:31 18.04.2023Тюменцев научат программировать на языке С#
17:20 18.04.2023Всероссийская премия "За верность науке" проходит по 14 номинациям