Тюменские врачи спасли жизнь 10-летней девочки с опасным герпес-вирусом

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Жизнь 10-летней пациентке с герпес-вирусом 4 типа спасли врачи областной клинической больницы №1. Из-за осложнения у девочки была нарушена деятельность сразу нескольких органов, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"У нее появились типичные герпетические элементы сыпи по всему телу, на слизистых, в том числе в кишечнике. Состояние прогрессивно ухудшалось. Лечение предстояло длительное, тяжелое и агрессивное. Это антибиотики, противовирусные, гормоны, иммуностимулирующие препараты, функцию дыхания поддерживал аппарат ИВЛ, функцию почек взяла на себя заместительная почечная терапия", — рассказал врач-педиатр детского отделения ОКБ №1 Илья Заморев.

В тяжелом состоянии девочка находилась в отделении детской реанимации. Несколько раз собирался телеконсилиум с участием московских специалистов национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. Согласовывали методы диагностики и лечения. Транспортировать ребенка в Федеральный центр не представлялось возможным из-за тяжести состояния.

На пятые сутки детский организм ответил положительной динамикой. Нормализовались температура и давление, стали снижаться показатели потребности в кислороде, девочка начала дышать самостоятельно. Однако на седьмые сутки у нее случилось желудочно-кишечное кровотечение, осложненное большой кровопотерей.

"Чтобы остановить кровотечение, какую-либо операцию невозможно было провести, так как желудочно-кишечный тракт был поврежден на всем протяжении. Девочке назначили заместительную гемотрансфузию большим объемом. Компоненты крови переливали 20 раз. И снова победа врачей — удалось купировать кишечное кровотечение. Юную пациентку перевели из реанимации в отделение", — пояснил заведующий отделения реанимации Флорид Исматуллин.

По словам заведующей детским отделением Елены Баштаковой, вирус продолжил атаковать ребенка, у нее начался уретеролитиаз. "Девочка перестала мочиться, в ослабленном организме начали накапливаться токсические продукты, которые в норме выводятся почками. Двенадцать часов отсутствия мочи могли бы привести к необратимым последствиям", - добавила она.

Для спасения жизни маленького ребенка потребовалась командная работа, привлекались врачи дерматологи кожно-венерологического диспансера, врач детский уролог ОКБ№2. За жизнь юной тюменки врачи боролись целый месяц.

"Только общими усилиями, благодаря высокопрофессиональному опыту, а самое главное стремлением круглосуточно помогать детям, нам удалось победить коварную инфекцию. Девочка с радостью, а главное без осложнений отправилась домой", — отметила руководитель педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова.