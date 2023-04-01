Денис Юдин назначен главным режиссером Тобольского драмтеатра

| Фото: театр "Ангажемент" | Фото: театр "Ангажемент"

Артист Молодежного театра "Ангажемент" им. Загоруйко Тюмени Денис Юдин назначен главным режиссером Тобольского драматического театра. В его послужном списке более 50 ролей и 16 постановок в "Ангажементе".

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, с Тобольским драмтеатром он сотрудничает с 2017 года. Поставил комедию "Моя жена — лгунья" по пьесе Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена, спектакль "Домик" — винтажную комедию Валентина Катаева. В октябре 2022 года выпустил премьеру "Васса Железнова" по пьесе Максима Горького.

Денис Юдин родился в городе Сим Челябинской области. Окончил Самарский государственный педагогический университет с присвоением квалификации — учитель-режиссёр, преподаватель мировой художественной культуры. Выпускник Театрального института им. Б. Щукина по специальности режиссура театра. На службу в "Ангажемент" поступил в 2003 году.

| Фото: театр "Ангажемент" | Фото: театр "Ангажемент"

На сцену Тобольского театра Денис Юдин будет выходить не только как главный режиссер, но и как артист драмы-ведущий мастер сцены.