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Денис Юдин назначен главным режиссером Тобольского драмтеатра

Общество, 12:14 19 апреля 2023

театр "Ангажемент" | Фото: театр "Ангажемент"

Артист Молодежного театра "Ангажемент" им. Загоруйко Тюмени Денис Юдин назначен главным режиссером Тобольского драматического театра. В его послужном списке более 50 ролей и 16 постановок в "Ангажементе".

По информации Тюменского концертно-театрального объединения, с Тобольским драмтеатром он сотрудничает с 2017 года. Поставил комедию "Моя жена — лгунья" по пьесе Маргарет Мэйо и Мориса Эннекена, спектакль "Домик" — винтажную комедию Валентина Катаева. В октябре 2022 года выпустил премьеру "Васса Железнова" по пьесе Максима Горького.

Денис Юдин родился в городе Сим Челябинской области. Окончил Самарский государственный педагогический университет с присвоением квалификации — учитель-режиссёр, преподаватель мировой художественной культуры. Выпускник Театрального института им. Б. Щукина по специальности режиссура театра. На службу в "Ангажемент" поступил в 2003 году.

театр "Ангажемент" | Фото: театр "Ангажемент"

На сцену Тобольского театра Денис Юдин будет выходить не только как главный режиссер, но и как артист драмы-ведущий мастер сцены.

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# молодежный театр Ангажемент , Тобольский драматический театр

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