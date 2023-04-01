Прямые рейсы из Тюмени в Махачкалу открывает авиакомпания Nordwind

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания Nordwind открывает рейсы по маршруту Тюмень - Махачкала c 29 апреля. Они будут выполняться два раза в неделю, во вторник и субботу, сообщает аэропорт Рощино.

Вылет из Тюмени - 5 часов 15 минут, прибытие в Махачкалу - 6 часов 40 минут, время в пути составит 3 часа 25 минут. Время отправления и прибытия указано местное для каждого аэропорта. Стоимость перелёта от 9 тыс. 611 рублей.

"Дагестан — это величественные пики Большого Кавказа, бурные горные реки. В то же время Дагестан - это удивительное этническое и культурное разнообразие", - говорят в пресс-службе аэропорта.

Наличие и стоимость авиабилетов можно узнать на сайте авиакомпании Nordwind.