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Годовой товарооборот Тюменской области и Узбекистана вырос в 1,8 раза

Политика, 12:47 19 апреля 2023

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Товарооборот Тюменской области с Узбекистаном за 2022 год вырос в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом. Об этом глава региона Александр Моор сообщил, подводя итоги рабочей встречи с генеральным консулом Республики Абдусаломом Хатамовым в Екатеринбурге.

Тюменский регион поставляет в Узбекистан пиломатериалы, сельхозпродукцию, нефтепромысловое оборудование, а импортирует овощи, фрукты, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование. Как отметил Александр Моор, в Ташкенте постоянно действует экспозиция продукции тюменских компаний.

"Наши экономические связи с Узбекистаном уходят далеко в прошлое. Купцы из Бухары вели торговлю на территории Сибири сотни лет назад. Заречная часть напротив исторического центра Тюмени раньше называлась Бухарская слобода, там компактно проживали выходцы из Средней Азии", - рассказал губернатор.

По его словам, преимущества тюменского нефтегазового кластера будут презентованы узбекским компаниям в Ташкенте на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия 2023" на следующей неделе.

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# Александр Моор , Узбекистан

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