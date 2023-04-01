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На тюменской трассе задержали жительницу Мурманской области с 24 кг мефедрона

Происшествия, 17:21 19 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 24 кг наркотиков изъяли у 55-летней уроженки Мурманской области сотрудники ДПС Тюменской области. Ей грозит от 15 до 20 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В январе 2023 года женщина в интернете связалась с неизвестным лицом и купила крупную партию наркотиков для продажи на территории Новосибирской области. При перевозки запрещенных веществ в марте 2023 г. автомобиль обвиняемой остановили тюменские сотрудники ДПС. Они изъяли более 24 кг мефедрона.

В отношении мурманчанки возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

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# мефедрон , наркотики

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