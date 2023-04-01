В Тюменской области на пяти районных дорогах переставят 15 боксов фотовидеофиксации

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

15 боксов фотовидеофиксации переставят на дорогах Тюменского, Тобольского, Исетского, Заводоуковского и Нижнетавдинского районов. Это связано со снижением аварийности на определенных участках магистралей.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил начальник отдела по безопасности дорожного движения и весовому контролю управления автомобильных дорог Тюменской области Максим Балашов.

"Перестановка комплексов осуществляется при изменении ситуации с аварийностью, которая ведется в постоянном режиме. Комплексы на таких участках снижают скорость движения, количество ДТП, повышают безопасность дорожного движения", - сказал он.

| Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин | Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Елесин

Всего на автомобильных дорогах Тюменской области установлено 129 вандалозащищённых боксов, в которых размещаются комплексы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Боксы расположены как на федеральных трассах, так и на региональных дорогах.

Все перемещения боксов специалисты управления автомобильных дорог проведут перед началом активного туристического сезона, увеличения числа транзитного транспорта. Места их размещения обозначат соответствующим дорожными знаками.

По оценке специалистов управления автомобильных дорог Тюменской области, с 2020 года число мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах региона значительно снизилось.

Анжела Лебедева