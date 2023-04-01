Тюменские кинематографисты работают над фильмом о Владиславе Крапивине в Екатеринбурге

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над съемками фильма о писателе Владиславе Крапивине работают тюменские создатели кино в Екатеринбурге.

В Екатеринбург документалисты во главе с режиссером, руководителем Moi-portal.ru Дмитрием Колобовым приехали 16 апреля. Первый день посвятили осмотру локаций. 17 апреля состоялся большой съемочный день.

"С 9 до 18 часов мы полностью провели в отряде "Каравелла". Мы сняли, как ребята занимаются строительством одной из яхт и соревнуются в турнире по фехтованию. Также записали большие интервью с внучкой Владислава Петровича Дарьей Крапивиной и руководителем отряда "Каравелла", его командором Ларисой Крапивиной. Во второй день мы пообщались с Еленой Орловой — одной из выпускниц отряда", — рассказал режиссер.

Также в фильм войдут интервью с автором биографии Владислава Крапивина Андреем Щуповым, другом семьи Крапивиных Евгением Белобородько, который проведет экскурсию по местам, которые вдохновляли писателя на написание произведений. Воспоминаниями поделится и художник-иллюстратор большинства произведений автора Евгения Стерлигова.

"В городе будет организовано много съемок - и просто Екатеринбург в разное время суток, и знаковые места — одноколейный трамвай № 11, дом на улице Пронина, на чердаке которого в 1961 году появился отряд "Каравелла", кабинет Владислава Петровича в его квартире и другие локации. Очень плотный график", — добавил режиссер.

Дмитрий Колобов подчеркнул, что это не последняя командировка в Екатеринбург. В мае съемочная группа будет работать с большим блоком, связанным с тюменскими друзьями Владислава Крапивина, его бывшими учениками из литературных мастерских. На июнь запланирована еще, как минимум, одна командировка в Екатеринбург. Авторы фильма хотят дождаться момента, когда начнется навигация и представители отряда "Каравелла" выйдут на Верх-Исетское водохранилище, где они любят ходить под парусами.

Проект приурочен к 85-летию со дня рождения писателя. Премьеру планируют выпустить в день рождения писателя — 14 октября.

Инна Пахомова