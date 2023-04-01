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63 тюменца представят регион на дельфийских играх в Саратове

Общество, 18:40 19 апреля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Делегация Тюменской области из 63 человек представит регион на XXII Молодежных дельфийских играх России, которые пройдут в Саратове с 21 по 26 апреля. Тюменцы поборются за победу в 21 номинации, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В номинации "Ансамблевое народное пение" выступит фольклорный ансамбль "РадовесЪ" Колледжа искусств ТГИК. В номинации "Цирковое искусство" талант и мастерство продемонстрируют Дарья Матвеева, Тимофей Назаров, Елизавета Сорокина. Гадир Байрамов поборется за победу в номинации "Эстрадный вокал". Помимо творческих номинаций область будет представлена в направлениях "Эпидемиология и биоинформатика", "Защита персональных данных", "Аналитика и тренды".

Добавим, на протяжении четырех лет Тюменская область входит в десятку лидеров дельфийского рейтинга регионов. За эти годы только по всероссийским Дельфийским играм тюменцы завоевали 30 медалей, из них 9 золотых и 10 серебряных.

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# Дельфийские игры

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