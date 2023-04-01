Тюменок приглашают на бесплатные женские лекции

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Женская конференция "WomenConf" приглашает тюменок на бесплатные лекции на различные темы. Они состоятся на площадке фестиваля российских дизайнеров и мастеров IGOLKAmarket 21-23 апреля.

Перед участниками выступят девять экспертов с бесплатными лекциями по различным темам. Например, кризисный психолог Миля Ибрагимова 23 апреля расскажет, как бороться с синдромом супермена и эмоциональным выгоранием, начало в 16 часов. А психолог-профориентолог Светалана Евдокимова 23 апреля раскроет ошибки при "поиске себя", начало в 14 часов. Также гостей конференции ждут выступления косметолога и создателя своего бренда о составе косметических средств; ликбез об украшениях от дизайнера; рассказ об эффективном продвижении и масштабировании; основы аромапсихологии и аромадиагностика; секреты взаимодействия с клиентами; механизмы исполнения желаний и вспомогательные инструменты от психолога.

Для спикеров конференции выделена специальная зона на втором этаже ДомЭкспо (ул. Народная, 68). Подробнее о выступлениях в группе организаторов во ВКонтакте.