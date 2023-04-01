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Выставку "Спасенная красота" откроют в "Доме Машарова" в Тюмени

Общество, 16:41 20 апреля 2023

со страницы музея "Дом Машарова" ВКонтакте | Фото: со страницы музея "Дом Машарова" ВКонтакте

Передвижная выставка из Нижнесинячихинского музея-заповедника откроется в музее "Дом Машарова" 21 апреля. Тюменцы смогут познакомиться с народной росписью по дереву, сообщают организаторы.

Гости мероприятия увидят подлинные фрагменты интерьеров крестьянских домов и расписные предметы быта из коллекции Уральской народной росписи по дереву. Ее собрал основатель музея Иван Самойлов.

На открытии выступит директор музея - Валентина Ращектаева, проведет экскурсию научный сотрудник музея Людмила Деева.

Открытие выставки пройдет по адресу: ул. Ленина 24. Начало - в 16 часов.

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# выставка , Дом Машарова

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