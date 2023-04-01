Выставку "Спасенная красота" откроют в "Доме Машарова" в Тюмени
| Фото: со страницы музея "Дом Машарова" ВКонтакте
Передвижная выставка из Нижнесинячихинского музея-заповедника откроется в музее "Дом Машарова" 21 апреля. Тюменцы смогут познакомиться с народной росписью по дереву, сообщают организаторы.
Гости мероприятия увидят подлинные фрагменты интерьеров крестьянских домов и расписные предметы быта из коллекции Уральской народной росписи по дереву. Ее собрал основатель музея Иван Самойлов.
На открытии выступит директор музея - Валентина Ращектаева, проведет экскурсию научный сотрудник музея Людмила Деева.
Открытие выставки пройдет по адресу: ул. Ленина 24. Начало - в 16 часов.