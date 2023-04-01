Боец тюменского батальона "Ермак" доставит в зону СВО глушитель для дронов

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Комплект дополнительного оборудования, которое пригодится в зоне проведения специальной военной операции, передал тюменскому бойцу общественный спецпредставитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Сегодня одному из военнослужащих тюменского батальона, сформированного из числа мобилизованных, передаем для подразделения: подавитель БПЛА, комплект для пулеметчика и 4 модератора звука для автоматчиков. Это все пригодится, позволит более качественно выполнять задачи и минимизировать опасности, которые их ждут на фронте", - отметил Савченко.

Дополнительное оборудование протестируют при выполнении задач в зоне проведения СВО. Если модификация и функционал устроят бойцов, региональные власти организуют дополнительную поставку в подразделения.

Боец "Крест": "Большое спасибо, вещи очень нужные. Беспилотники - это вообще… Попробуем, оттренируемся. И погасители выстрелов - вещь очень нужная, чтобы не засвечивать свои точки, они же нейтрализуют пламя и звук. Большое спасибо! Победа будет за нами, сто процентов! Держите кулаки".

Обеспечение тюменских подразделений - под контролем у губернатора Александра Моора. Гуманитарная помощь формируется, исходя из запросов бойцов. Жители Тюменской области могут присоединиться к акции "100 миллионов для Победы".