Ветеранов Голышмановского городского округа поздравили с наступающей годовщиной Дня Победы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Ветераны Голышмановского городского округа принимают поздравления в преддверии Дня Победы. Каждому вручают именное поздравление от губернатора Тюменской области Александра Моора и подарочный набор региональных производителей. 20 апреля чествовали жительниц с. Средние Чирки.

Лукерья Агаповна Цьонь - труженик тыла в годы Великой Отечественной войны. Она родилась в 1929 году в Воронежской области. Когда началась война, Лукерье было 12 лет, училась в пятом классе. Больше уже не пришлось ходить на учебу. Вспоминает, что жили очень близко к фронту. Копали окопы, ходили в госпиталь стирать бинты, и там раненые просили написать письма домой: "Напиши доченька, что жив!". Во время бомбежки Лукерью ранило в руку, поэтому в поле ее не брали, отправили разносить почту. Одежды не было, солдаты отдали сапоги и шинель, мама подрезала ее, в этом и разносила зимой почту. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Тамара Филипповна Путилова - труженик тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны, уроженка Средних Чирков. Тамаре Филипповне 94 года, она рассказывает: "Когда началась война, отец ушел на фронт, а нас трое детей остались с мачехой, прожив несколько месяцев, она сбежала от нас, прихватив все, что было. По миру бы пошли, да нашлась чужая бабушка, которая нас пригрела. Ходить не в чем было, старший брат телячью шкуру смазывал простоквашей, она становилась мягкой, потом из нее нам шил носки, в них и ходили по снегу. Вот так и бились! Картошку колхозную копали да за телятами ухаживали".