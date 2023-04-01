Субботник на территории ансамбля Большой мечети проведут в Ембаево

| Фото: группа "Ембаевский сельский музей | ЦКиД «Юность»" ВКонтакте | Фото: группа "Ембаевский сельский музей | ЦКиД «Юность»" ВКонтакте

Субботник пройдет на территории ансамбля Большой мечети (ул. Советская, 81) в с. Ембаево Тюменского района 22 апреля в 11 часов. Акция приурочена к Международному дню памятников и исторических мест, сообщает Ембаевский сельский музей.

Присоединиться к уборке могут все желающие. Участников субботника ждет ознакомительная экскурсия по территории ансамбля.

Субботники в рамках акции "Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры" проходят и в других населенных пунктах Тюменской области. Информацию о месте и времени их проведения предлагают уточнять в местных администрациях.