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Тюменский проект театра теней представят на детском культурном форуме в Москве

Общество, 14:42 22 апреля 2023

департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменский проект из Сорокинского района "Сказочный мир театра теней" представят на всероссийском детском культурном форуме в Москве в августе. Он победил на III культурно-образовательном форуме Тюменской области (КОФ ТО), сообщает департамент культуры региона.

Школьники предложили развивать творческие способности дошкольников через участие в настольном театре теней. Проект уже оценили на муниципальном уровне и реализовали в детских садах Сорокинского района.

Отметим, на тюменский культурно-образовательный форум поступило почти 800 заявок. В этом году он проходил четыре дня и включил: детскую программу, лекторий "Культура 2.0", специальную образовательную программу для руководителей отрасли и выездной интенсив для сотрудников учреждений, которые занимаются проектной деятельностью.

Теперь выпускники КОФ ТО будут прорабатывать свои идеи самостоятельно, консультируясь с экспертами онлайн. Конечный смотр проектов намечен на ноябрь 2023 года.

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# департамент культуры Тюменской области , дети , проекты , Сорокинский район

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