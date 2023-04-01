Тюменский проект театра теней представят на детском культурном форуме в Москве

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменский проект из Сорокинского района "Сказочный мир театра теней" представят на всероссийском детском культурном форуме в Москве в августе. Он победил на III культурно-образовательном форуме Тюменской области (КОФ ТО), сообщает департамент культуры региона.

Школьники предложили развивать творческие способности дошкольников через участие в настольном театре теней. Проект уже оценили на муниципальном уровне и реализовали в детских садах Сорокинского района.

Отметим, на тюменский культурно-образовательный форум поступило почти 800 заявок. В этом году он проходил четыре дня и включил: детскую программу, лекторий "Культура 2.0", специальную образовательную программу для руководителей отрасли и выездной интенсив для сотрудников учреждений, которые занимаются проектной деятельностью.

Теперь выпускники КОФ ТО будут прорабатывать свои идеи самостоятельно, консультируясь с экспертами онлайн. Конечный смотр проектов намечен на ноябрь 2023 года.