Уникальные проекты и среда обитания стали главными тенденциями рынка загородной недвижимости Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальные проекты и среда обитания стали главными тенденциями рынка загородной недвижимости Тюмени. Об этом рассказали эксперты - представители строительных компаний, дизайнерских бюро на круглом столе выставки "Загород Экспо" в Тюменском технопарке 22 апреля.

"Мы понимаем, что сегодня меняются требования со стороны Минстроя. Они более жесткие по программе комплексного развития территорий, нужно наличие социального стандарта. Изменений много, важно услышать, что нужно для их решения, особенно в сфере взаимодействия с северными регионами по программе переселения. Еще одна задача - необходимо обеспечить комфортным жильем врачей и педагогов. Именно поэтому важны предложения застройщиков, готовых выходить на такие объемы", - подчеркнул депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На строительство ИЖС приходится более 50% всех объемов возводимого жилья в Тюменской области. Способствуют этому не только практически одинаковое соотношение затрат по возведению частного дома и покупки квартиры, но и программы льготного кредитования. К примеру, Россельхозбанк по комплексной программе развития сельских территорий территорий выдал 178 кредитов на 485 млн рублей за четыре месяца 2023 года. Всего с начала действия программы улучшили свои жилищные условия по сельской ипотеке 1 тыс. 974 человек.

"Мы ждем, что через месяц лимит по сельской ипотеке увеличится с трех миллионов до пяти миллионов рублей. Рассчитываем, что попадем в программу приграничных территорий. Для них ипотечная ставка снижена с трех процентов до одного. Омск и Курган уже работают по этой программе", - рассказал директор Тюменского регионального филиала "Россельхозбанка" Михаил Стебихов.

Он отметил, что сельскую ипотеку можно оформить только один раз, а кредит на благоустройство - несколько. Он также выдается владельцам частных домов. По его мнению, этот механизм могут использовать региональные застройщики для создания уникальной среды в своих поселках. На данный момент по сельской ипотеке аккредитованы 30 стройкомпаний региона.

Впрочем индивидуальность должна быть не только в домах и коттеджах за городом. По мнению ландшафтных дизайнеров, скверы и дворы многоквартирных новостроек могут значительно выиграть, если использовать грамотные подходы озеленения и планировать его еще на этапе проектирования квартала.

"Много типовой застройки, газонов, растений. Не рассчитаны системы автополива, дренажный слой. Люди приходят жить в эти дома, а потом обращаются к нам с просьбой что-то предпринять. Поэтому нужно вместе проектировать участки еще до этапа строительства", - предложила строительным компаниям директор филиала федеральной компании "Люкс Сад" Лидия Динер.

Такой же подход по ее мнению, необходимо применять и при строительстве коттеджных поселков.

В строительных компаниях отмечают, пока рынок загородной недвижимости находится в росте нужно менять бизнес-процессы, поскольку регион уже попадает в сферу интересов гигантов отрасли. К тому же увеличение спроса влечет за собой рост стоимости недвижимости. Значит нужны новые технологии и направления.

"Уже не один год наблюдается тенденция спроса на загородную недвижимость. Есть определенные опасения, что как только начинается спрос, он за собой шлейфом тянет спрос на материалы, а это рост цен на них. Все это может спровоцировать отток. И наоборот", - обозначил тенденцию генеральный директор компании "Сибирские владения" Михаил Калайчиев.

В завершении круглого стола Виктор Рейн заверил участников, что ряд вопросов он взял в работу. К примеру, проблемы с подключения к сетям. Кроме того, призвал руководителей компании участвовать в работе над изменениями градостроительного плана Тюменской области.

Отметим, что выставка "Загород Экспо" работает в технопарке Тюмени 22 и 23 апреля. Кроме экспертных сессий и мастер-классов, свои товары для дома и дачи представляют более 60 компаний Тюменской области и других регионов.

Оксана Корнеенкова