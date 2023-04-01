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Лучшим ялуторовским сувениром стали "Теща Лара и Маслëны"

Общество, 20:16 22 апреля 2023

из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

Сувенир "Теща Лара и Маслëны", созданный Анной Лырчиковой, завоевал первое место на конкурсе "Ялуторовский сувенир – 2023". Итоги творческого состязания объявили 22 апреля.

В качестве материала преподаватель гончарного ремесла в Детской школе искусств в Киево Анна Лырчикова выбрала глину.

"Вдохновение принесла весна, захотелось чего-то милого и нежного. Такими Маслёны и получились, ну, и, конечно, уже существующая теща Лара со своими блинами – щедрая, гостеприимная. Подумала, что людям будет приятно купить такой добрый сувенир, чтобы и жизнь была радостной и сытой", – поделилась с корреспондентом "Тюменской линии" победительница конкурса.

из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Ялуторовский острог" во ВКонтакте

От организаторов Анна Лырчикова получила диплом и сертификат на 5 тыс. рублей. В ближайшее время ее теща Лара и Маслëны появятся в сувенирной лавке Ялуторовского острога.

Инна Пахомова

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# конкурс , сувениры , Ялуторовск , Ялуторовский острог

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