О правильной технике и пользе бега рассказала тюменский тренер

| Фото: Стальной характер | Фото: Стальной характер

Бег является самым популярными видом физической активности из-за своей доступности, пользы и минимальных затрат. Однако, занимаясь им, необходимо соблюдать правильную технику.

Так, по словам тренера по фитнесу Юлии Юст, во время бега рекомендуется переносить вес от пятки к носку или приземляться на всю стопу.

"Главное чтобы колено было, так скажем, мягким, то есть слегка подогнутым во время приземления на ногу. Неправильная техника бега может привести к травмам", – отметила она в интервью "Тюменской области сегодня".

Специалист пояснила, что бег полезен для развития аэробных способностей организма. Развивается объем легких, сердце становится более сильным, а тело - выносливым. Регулярные пробежки повышают уровень иммунной системы, улучшают обменные процессы и питание клеток.

Также при беге происходит профилактика заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Связки становятся эластичнее, а костная и мышечная системы укрепляются.