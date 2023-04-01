Творчеству поэта Расула Гамзатова посвятят научную конференцию в Тюмени

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Научно-практическая конференция "Влияние идейно-художественного наследия творчества Расула Гамзатова на многонациональную отечественную культуру и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения" пройдет в Тюмени 24 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

С докладами выступят ученые из Тюмени, Москвы и Дагестана, работники сферы культуры Тюменской области, члены Тюменского отделения Союза писателей России. Начало в 16 часов в большом зале ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).

Также в Тюмени запланированы концерт с участием художественных коллективов Республики Дагестан и церемония награждения по итогам конкурсов, посвященных творчеству Расула Гамзатова.