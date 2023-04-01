  • 23 апреля 202323.04.2023воскресенье
  • USD81,4863
    EUR89,3495
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Творчеству поэта Расула Гамзатова посвятят научную конференцию в Тюмени

Общество, 14:20 23 апреля 2023

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Научно-практическая конференция "Влияние идейно-художественного наследия творчества Расула Гамзатова на многонациональную отечественную культуру и гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения" пройдет в Тюмени 24 апреля. Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия поэта Расула Гамзатова, сообщает инфоцентр регионального правительства.

С докладами выступят ученые из Тюмени, Москвы и Дагестана, работники сферы культуры Тюменской области, члены Тюменского отделения Союза писателей России. Начало в 16 часов в большом зале ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1).

Также в Тюмени запланированы концерт с участием художественных коллективов Республики Дагестан и церемония награждения по итогам конкурсов, посвященных творчеству Расула Гамзатова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# научная конференция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:37 23.04.2023Вопросы водоснабжения решают в населенных пунктах Уватского района
15:43 23.04.2023Карантин по бешенству отменили в селе Ильинка Казанского района
15:12 23.04.2023Заведениям общепита на ул. Дзержинского в Тюмени могут запретить работать ночью
15:01 23.04.2023Большое панно из вышивальных этюдов создают мастерицы Тобольского района