Заведениям общепита на ул. Дзержинского в Тюмени могут запретить работать ночью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учреждения общественного питания, которые находятся рядом с многоэтажками на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени, могут изменить формат и время работы. Это связано с обращениями жителей, которые жалуются на шум в ночное время.

Поручение обсудить изменение формата работы заведений, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений правил тишины и покоя дал своему заместителю глава Тюмени Руслан Кухарук.

Также глава города рассказал в своих соцсетях об обращениях жителей по поводу того, что часть инфраструктуры улицы уже сломана или требует косметического ремонта.

"Хочу напомнить, что контракт на благоустройство пешеходной улицы Дзержинского рассчитан на два года. Работы будут продолжены. Подрядчик сделает основательные бетонные скамейки, а временные конструкции демонтирует. В рамках контракта восстановят и деревянные настилы", - сообщил Руслан Кухарук.