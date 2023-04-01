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Тюменцы пробегут "Пять огненных верст" в экопарке

Общество, 09:04 25 апреля 2023

"5 вёрст в Затюменском" в Telegram | Фото: "5 вёрст в Затюменском" в Telegram

374-ю годовщину со дня образования Пожарной охраны России отметят в Тюмени забегом. "Пять огненных верст" участники преодолеют в экопарке Затюменский 29 апреля.

Как сообщает региональное управление МЧС, начало запланировано на 8 часов 30 минут. После инструктажа и общей разминки участники выйдут на старт в 9 часов.

Для спортсменов и болельщиков забега выступит духовой оркестр Главного управления МЧС России по Тюменской области, в завершение спортивного мероприятия каждый желающий сможет перекусить кашей из полевой кухни.

Подробности в Telegram-канале.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , забег , экопарк Затюменский

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