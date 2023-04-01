Тюменские мастерские для молодых людей с аутизмом приглашают на лекцию-знакомство

| Фото: группа "Мастерские МИР на Сургутской" ВКонтакте | Фото: группа "Мастерские МИР на Сургутской" ВКонтакте

Лекция-знакомство с пространством для людей с аутизмом "Мастерские МИР на Сургутской" пройдет в книжном магазине "Никто не спит" (ул. 8 Марта, 2, к. 1) 29 апреля в 16 часов. Старший мастер Наталья Гордеюк вместе с особым мастером Максимом Басковым расскажут об истории и планах пространства.

"Мастерские" — это тюменский проект, который дает молодым людям и девушкам с аутизмом и другими ментальными особенностями шанс иметь работу, постоянный круг общения и возможность его расширять. Сейчас "Мастерские" работают по двум направлениям — кулинария и гидропоника, но уже успели создать свои проекты по сувенирной продукции и не собираются останавливаться на этом.

Для участия во встрече нужна предварительная регистрация, сообщают организаторы.