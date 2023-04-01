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В Тюменской области стартовал пилотный проект по дистанционному мониторингу здоровья пациентов

Общество, 17:29 24 апреля 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Тюменская область стала одним из шести российских регионов, в котором стартовал пилотный проект "Персональные медицинские помощники". С помощью цифровой платформы врачи дистанционно смогут отслеживать состояние пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, сообщает областной департамент здравоохранения.

Приборы выдадут пациентам на дом. С помощью дистанционного наблюдения врачи смогут контролировать здоровье тюменцев с гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

"Мониторинг позволит максимально быстро стабилизировать артериальное давление или уровень глюкозы крови у пациентов, тем самым поможет избежать серьезных осложнений", - отметил заместитель директора департамента здравоохранения региона Алексей Немков.

В Тюмени в проект "Персональные медицинские помощники" первыми войдут городские поликлиники № 3, № 5, № 8 и № 17.

Отбор пациентов согласно критериям проекта уже выполнен. В ближайшие дни 100 пациентов, добровольно согласившиеся на мониторинг своего состояния, получат приборы для измерения артериального давления. Все данные будут поступать в методологические центры на базе двух профильных научно-медицинских центров: НМИЦ кардиологии имени академика Е.И. Чазова и НМИЦ эндокринологии Минздрава России.

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# гипертония , здравоохранение , сахарный диабет

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