Военная прокуратура Тюменского гарнизона открыла консультационно-правовой центр

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультационно-правовой центр открыла военная прокуратура Тюменского гарнизона, сообщает информационный центр правительства региона.

Призывники и их родственники могут обратиться за юридической помощью во время весеннего призыва. Сотрудники ведомства помогут разобраться в вопросах организации и проведения мероприятий, обусловленных призывом граждан на военную службу, а также законности действий должностных лиц органов военного управления.

Военная прокуратура Тюменского гарнизона расположена по адресу: ул. Полевая, д. 1, корп. 2. Телефон горячей линии: 64-75-88.