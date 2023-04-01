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Военная прокуратура Тюменского гарнизона открыла консультационно-правовой центр

Общество, 17:32 24 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Консультационно-правовой центр открыла военная прокуратура Тюменского гарнизона, сообщает информационный центр правительства региона.

Призывники и их родственники могут обратиться за юридической помощью во время весеннего призыва. Сотрудники ведомства помогут разобраться в вопросах организации и проведения мероприятий, обусловленных призывом граждан на военную службу, а также законности действий должностных лиц органов военного управления.

Военная прокуратура Тюменского гарнизона расположена по адресу: ул. Полевая, д. 1, корп. 2. Телефон горячей линии: 64-75-88.

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# консультации , прокуратура

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