Опен-колл для художников России запустил тюменский проект "Морфология улиц"

| Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства» | Фото: пресс-служба мультицентра «Контора пароходства»

Опен-колл для художников России запустил тюменский проект "Морфология улиц". Тема 2023 года - "Сокращая дистанцию", сообщает пресс-служба мультицентра "Контора пароходства".

Организаторы проекта паблик-арта планируют сделать упор на формате соучастия — несколько работ создадут вместе с жителями Тюмени. "Мозаичное панно на улице Челюскинцев, которое московская художница Светлана Растебина создала вместе с тюменцами, — самый известный кейс "Морфологии улиц" последних лет. Эта работа особенно полюбилась жителям города. Думаю, в том числе потому, что они смогли сами поучаствовать в ее создании. Классно гулять по Тюмени и встречать искусство, к появлению которого ты приложил руку. Летом 2023 мы хотим провести несколько лабораторий, в которых все желающие смогут создавать арт-объекты под кураторством художников. А после мы разместим работы в городском пространстве", — уточнила руководитель проекта паблик-арта "Морфология улиц" и мультицентра "Контора пароходства" Юлия Саначина.

Проект паблик-арта "Морфология улиц" пройдет в Тюмени летом в шестой раз. До 21 мая включительно на сайте морфологияулиц.рф ждут заявки от междисциплинарных художников, которые работают с разными формами уличного искусства: от скульптуры до муралов, от вышивки до световых инсталляций. К заявке также нужно приложить примерный эскиз работы, которую хочется реализовать в Тюмени. Все расходы на создание арт-объектов организаторы берут на себя. Шорт-лист "Морфологии улиц" объявят 24 мая в социальных сетях и на сайте проекта.

"Морфология улиц" — проект паблик-арта, развивающий уличное искусство Тюмени. Благодаря ему на зданиях города появилось более 100 работ, обновленный арт-квартал под открытым небом на улице Северной, маршруты для прогулок по стрит-арту — изучить их можно с онлайн-гидом "Конторы" в Telegram.