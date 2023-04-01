В апреле жители Тюменской области наблюдают редкое явление - дуэт Венеры и Луны

| Фото: обсерватория "Старая башня" | Фото: обсерватория "Старая башня"

Апрель порадовал тюменцев ранним теплом, ясными ночами и прекрасным дуэтом Венеры с Луной. Сближение Луны и Венеры, сообщает ВКонтакте обсерватория M90 Chervishev "Старая Башня", можно было наблюдать первые час-полтора после захода Солнца.

Эти два небесных тела располагаются довольно высоко над горизонтом. Если атмосфера в этот вечер будет достаточно прозрачной, то помимо серпа можно будет попытаться увидеть и не освещенную Солнцем часть диска Луны. Пара Венера – Луна находится на небосклоне около трех часов, после чего заходит за горизонт на северо-западе.

По словам директора астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессора кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов Казанского федерального университета Юрия Нефедьева, близкое расположение Венеры и Луны, – это оптическое совпадение – они просто оказались достаточно близко на одном луче зрения.

"На самом деле они, конечно, находились на больших расстояниях друг от друга, учитывая то, что планета Венера двигается по относительно правильной круговой орбите вокруг Солнца, а Луна – по эллиптической орбите вокруг Земли, - пояснил он. - Так совпало, что Луна, двигаясь по орбите, "подошла" близко к лучу зрения земного наблюдателя, к тому месту по координатам, где находилась Венера".

Это явление, по словам Юрия Нефедьева, считается редким. "Иногда такое происходит, временной промежуток обозначить сложно. Мы можем предсказать, где будут находиться Земля и Венера через много лет, но для науки такие вычисления не представляют особой важности", – подытожил он.