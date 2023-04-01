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Главу Тюмени отметили благодарственным письмом президента РФ

Общество, 13:51 25 апреля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главе Тюмени Руслану Кухаруку вручено благодарственное письмо президента РФ “За активное участие в развитии местного самоуправления в Российской Федерации". Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля 24 апреля, сообщает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко также же вручил благодарности сопредседателю ассоциации Ирине Гусевой, главе городского округа Самары Елене Лапушкиной, главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву и другим.

Напомним, главу Тюмени Руслана Кухарука включили в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления и состав президиума этого Совета. Указ подписал Владимир Путин 19 апреля 2023 г.

В ноябре 2022 г. главы российских городов предложили и единогласно поддержали кандидатуру Руслана Кухарука на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

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# благодарность , местное самоуправление , Руслан Кухарук

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