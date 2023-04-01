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Всечувашский диктант напишут в Тюмени

Общество, 15:30 25 апреля 2023

комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

Всечувашский диктант "Пĕтĕм чăваш диктанчĕ" напишут в Тюмени 26 апреля. Начало — в 14 часов в Центре чувашской культуры (ул. Энергетиков, 44а).

Эта образовательная акция в центре чувашской культуры в Тюмени проходит ежегодно. В 2022 году героем текста стал уроженец Чувашской АССР, космонавт Андриян Николаев. В этот раз участники напишут текст о просветителе чувашского народа Иване Яковлеве. В 2023 году исполнилось 175 лет со дня его рождения.

"Диктант напишем на чувашском языке, текст нам зачитают по видеосвязи из Чебоксар. Будем писать одновременно с участниками из других регионов. На это уйдет немного времени - напишем в течение часа", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" член ассоциации чувашей "Таван" Тюменской области Мария Мальцева.

В основном на таких диктантах собираются люди постарше — от 45 лет. Есть даже 76-летняя участница. Такие мероприятия помогают не забывать родной язык, уверена организатор.

Инна Пахомова

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# диктант , национальности , чуваши

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