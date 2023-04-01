22-летний тюменец сядет на семь лет в тюрьму за сбыт наркотиков

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

22-летнего тюменца приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков. У молодого человека изъяли более 32 г мефедрона, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Обвиняемый в ноябре 2022 г. заказал в Интернете крупную партию наркотических средств и продавал их на территории областной столицы. Через месяц сотрудники полиции пресекли его преступную деятельность. Тюменца признали виновным по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", в крупном размере".