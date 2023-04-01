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Школьников Тюменской области приглашают принять участие в IT-хакатоне

Общество, 08:55 28 апреля 2023

пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Межрегиональный IT-хакатон по программированию "XAKANET" пройдет в тюменской "Конторе пароходства" с 3 по 5 мая.

Принять участие в соревновании по разработке веб-приложений приглашают детей и молодежь от 11 до 18 лет, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Школьники, готовые продемонстрировать свои навыки в мобильной разработке, веб-разработке или создании приложений виртуальной и дополненной реальности, могут отправить заявку на участие по ссылке. Количество мест ограничено. Гостей хакатона ждут не только ценные призы и подарки, но и встречи с единомышленниками, налаживание связей в IT-сфере.

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# Контора пароходства , Хакатон

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