Школьников Тюменской области приглашают принять участие в IT-хакатоне

| Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер» | Фото: пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер»

Межрегиональный IT-хакатон по программированию "XAKANET" пройдет в тюменской "Конторе пароходства" с 3 по 5 мая.

Принять участие в соревновании по разработке веб-приложений приглашают детей и молодежь от 11 до 18 лет, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

Школьники, готовые продемонстрировать свои навыки в мобильной разработке, веб-разработке или создании приложений виртуальной и дополненной реальности, могут отправить заявку на участие по ссылке. Количество мест ограничено. Гостей хакатона ждут не только ценные призы и подарки, но и встречи с единомышленниками, налаживание связей в IT-сфере.