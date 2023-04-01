Книжная фея вручит юным тюменцам конфеты за стихи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу для детей подготовили организаторы XVIII Книжного обменника в Тюмени. Он пройдет 29 апреля на ул. Малыгина, 51, начало в 12 часов. За прочитанный наизусть стишок дети получат конфеты от Книжной феи. Также будут привычные шоколадки и сладости без сахара, сообщают организаторы.

"Дети меняются книжками бесплатно. Мы установим дополнительный стол с детской литературой. Взять книгу оттуда смогут и взрослые, но только те, кто принёс детские книжки. По соседству с книжным развалом откроется уже традиционная мини-барахолка, где дети будут продавать вещи, изготовленные своими руками, и игрушки. Если можете, приносите раскладные столики", - рассказала автор проекта Алёна Бучельникова.

На Книжном обменнике в рамках проекта "Традициями сильны" состоятся несколько мастер-классов. 29 апреля семейный мастер-класс по театру теней проведёт основательница театра "Ключ от сказки" Юлия Кувшинова.

Регистрация обязательна. Свои фамилию, имя и отчество, номер телефона и желаемое время мастер-класса - 13 часов или 14 часов 30 минут - организаторы просят присылать на электронную почту buchelnikova@gmail.com.