Три разных маршрута подготовили для участников "Велогона" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три маршрута для разного уровня подготовки ждут участников открытия сезона "Велогон", который запланирован на 13 мая. Местом проведения станет Гилевская роща.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала исполнительный директор Федерации велосипедного спорта Тюменской области Екатерина Смыляева.

Один маршрут, за пределами Гилевской рощи, будет сложным. Его протяженность составит около 50 км. Второй будет пролегать по самой роще. Колонну обещают провести интересными тропами. Еще один маршрут — командный. Участники по картам будут ездить по точкам и выполнять задания. Велосипедисты в этом заезде должны заплатить организационный взнос.

"В этот раз мы решили увеличить охват аудитории. Раньше у нас было ограничение по количеству участников и не все были готовы проехать большую дистанцию", — добавила Смыляева.

На открытии велосезона для тюменцев организуют разные активности, например, йогу. Сейчас авторы идеи занимаются наполнением программы. Будет шесть-семь площадок, где горожане смогут с пользой провести время.

Концертную и развлекательную программу для участников "Велогона" организует ООО "Ишимский мясокомбинат". Тюменцам раздадут 500 хот-догов.

Напомним, "Велогон" проводят в областной столице с 2007 года.

Инна Пахомова